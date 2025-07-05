РФ хоче втягнути Лаос у війну проти України: в ГУР розповіли, як саме

На тлі великих бойових втрат і виснаження ресурсів Кремль шукає способи продовження агресії проти України, намагаючись втягнути у війну нових партнерів під виглядом гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною регіонах Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Кремль намагається втягнути Лаос у війну проти України

За повідомленням ГУР, черговою країною, яку росія намагається залучити до своєї агресії, став Лаос. Кремль організовує відправлення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу для розмінування територій у Курській області РФ.

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Враховуючи залежність Лаосу від зовнішньої допомоги, його керівництво вже на початковому етапі заявило про готовність відправити до Росії до 50 військовослужбовців-саперів для участі в розмінувальних роботах.

Крім того, Лаос надає Росії безкоштовну допомогу, організовуючи реабілітацію поранених російських військових, які брали участь у бойових діях проти України.

У такий спосіб Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземних військових на своїй території та фактично використовувати їх для підтримки бойових дій проти України.

ГУР МО України продовжує фіксувати факти міжнародної співучасті у збройній агресії проти нашої держави.

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