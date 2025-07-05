Близько 10 боїв щодня: Сирський розповів про штурми окупантів на Харківщині
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що провів два дні на Харківщині, де працював разом із командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ Хортиця генерал-майором Михайлом Драпатим.
Про це Головнокомандувач ЗСУ написав на своїй сторінці у Facebook.
Сирський перевірив оборону на Південнослобожанському напрямку
Метою візиту стало вивчення ситуації на Південнослобожанському напрямку, де наразі існує загроза нових наступальних дій противника.
— Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема там, де є загроза нових наступів ворога, — зазначив Сирський.
За його словами, минулого тижня українські захисники на цій ділянці відбили понад 60 штурмів росіян, а бої тривають і зараз. Щодня на цій ділянці фронту точаться близько десятка боїв.
Сирський на місці детально ознайомився з оперативною обстановкою, обговорив із командуванням ЗСУ та Національної гвардії України шляхи посилення оборони, визначив першочергові потреби військових і віддав вказівки для вирішення нагальних питань.
— Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми повинні бути напоготові, застосовувати ефективні тактичні та технологічні рішення, щоб не допустити просування противника, — наголосив головнокомандувач.
Фото: Головнокомандувач ЗСУ