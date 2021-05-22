У Франції після тривалих карантинних обмежень 22 травня відкрилися тераси кафе та ресторанів. Тож президент країни Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди цього відкриття підняв келих коктейлю під український тост Будьмо!.
Так, Макрон завітав до одного із закладів, розташованих у Парижі. Там очільника країни пригостили коктейлем.
Він підняв келих зі словами santé!, що в перекладі означає як Будьмо, За здоров’я.
Водночас хтось із натовпу вигукнув українською – Будьмо!.
У відповідь Макрон, посміхнувшись і піднявши келих, сказав – За Україну.
– Нехай живе французько-українська дружба, – написали на сторінці посольства України у Франції.
Карантин у Франції
У квітні Франція ввела нові обмеження для туристів, щоб не допустити поширення декількох штамів Covid-19.
Зокрема, це стосується туристів, які приїжджатимуть з Гайани, Бразилії, Чилі, Аргентини і Південної Африки.