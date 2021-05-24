PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Влада Білорусі погрожувала збити літак Ryanair – Латушко

Павло Латушко

Влада Білорусі погрожували збити літак Ryanair, на борту якого перебував засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо авіалайнер не здійснить екстрену посадку.

Про це заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко.

– Диспетчери аеропорту Мінськ-2 погрожували знищити цивільний літак разом з пасажирами на борту, – заявив Латушко.

Для цієї мети було піднято військовий винищувач Міг-29 Збройних сил Республіки Білорусь

Читайте
ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі - Боррель

За його словами, дії білоруської влади не можна охарактеризувати інакше, як акт державного тероризму.

Арешт Романа Протасевича

У неділю, 23 травня, в Мінську здійснив екстрену посадку літак Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич.

Відразу ж після посадки авіалайнера опозиціонер був затриманий.

У Білорусі Протасевичу, який внесений до місцевого список терористів, загрожує 15 років в’язниці, або смертна кара.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка