Влада Білорусі погрожувала збити літак Ryanair – Латушко

Влада Білорусі погрожували збити літак Ryanair, на борту якого перебував засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо авіалайнер не здійснить екстрену посадку.

Про це заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко.

– Диспетчери аеропорту Мінськ-2 погрожували знищити цивільний літак разом з пасажирами на борту, – заявив Латушко.

Для цієї мети було піднято військовий винищувач Міг-29 Збройних сил Республіки Білорусь

За його словами, дії білоруської влади не можна охарактеризувати інакше, як акт державного тероризму.

Арешт Романа Протасевича

У неділю, 23 травня, в Мінську здійснив екстрену посадку літак Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич.

Відразу ж після посадки авіалайнера опозиціонер був затриманий.

У Білорусі Протасевичу, який внесений до місцевого список терористів, загрожує 15 років в’язниці, або смертна кара.