Арешт засновника каналу NEXTA в Мінську: що відомо на цей момент

У неділю, 23 травня, в Білорусі було затримано засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Чоловік летів на літаку компанії Ryanair з Афін до Вільнюсу, але, коли авіалайнер пролітав над повітряним простором Білорусі, він здійснив екстрену посадку в Мінську.

Крім того, Олександр Лукашенко відправив на перехоплення літака винищувач МіГ-29, а сили ППО було приведено до стану підвищеної боєготовності.

Відразу ж після приземлення Протасевича було затримано співробітниками правоохоронних органів.

Хто такий Роман Протасевич

Роман Протасевич – білоруський опозиціонер, а також співзасновник низки Telegram-каналів: NEXTA, Білорусь головного мозку та ряду інших, які було визнано в Білорусі екстремістськими.

Популярність він здобув після останніх виборів президента Білорусі, на яких за допомогою масових фальсифікацій нібито виграв Олександр Лукашенко.

Тоді по всій країні почалися протести і страйки, а канал NEXTA займався їхньою координацією.

Самого Протасевича було внесено до списку терористів і оголошено в міждержавний розшук.

На батьківщині проти нього порушено кримінальні справи відразу за трьома статтями білоруського КК: організація масових заворушень, грубе порушення громадського порядку і розпалювання ворожнечі.

Опозиціонеру загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі, або смертна кара.

Реакція світових лідерів на затримання Протасевича

Затримання Романа Протасевича в Мінську спровокувало негативну реакцію світової спільноти.

Свій протест вже висловили представники України, Литви, Польщі, Австрії, Німеччини, а також Єврокомісії.

Зокрема, речник МЗС України Олег Ніколаєнко вимагає негайного звільнити Протасевича з-під варти. Він також закликав без будь-яких умов гарантувати дотримання його прав на час його перебування під вартою.

Свій протест через арешт Протасевича також висловив президент Литви Гітанас Науседа. Він назвав ситуацію – безпрецедентною. Він закликав союзників Литви у НАТО та ЄС відреагувати на загрозу для цивільної авіації, яка надходить від правлячого в Білорусі режиму.

Поміж цим, до МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому було передано ноту протесту з вимогою негайно звільнити всіх пасажирів та членів екіпажу літака.

Читайте Україна посилила охорону кордону з Білоруссю

З аналогічним закликом виступив статс-секретар МЗС Німеччини Мігель Бергер.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що порушив питання щодо негайного запровадження санкцій проти Білорусі, що буде обговорюватися вже на саміті ЄС, який заплановано на понеділок.

Ситуацію також засудила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. За її словами, порушення владою Білорусі правил міжнародного авіасполучення буде мати наслідки для Мінська.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала подію в Мінську операцією спецслужб із захоплення літака.

– Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів заради розправи над однією людиною. У Білорусі Роману загрожує смертна кара. Відтепер жодна людина не може почуватися в безпеці, пролітаючи над територією Білорусі.

Також Тихановська повідомила, що направила до офісу Ryanair і Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) вимогу провести розслідування за фактом події та виключення з ICAO Білорусі.

Реакція соцмереж на затримання Протасевича

Користувачі соціальних мереж гнівно відреагували на арешт Романа Протасевича. Ryanair звинуватили в пособництві диктаторському режиму Лукашенка і поклали на авіакомпанію відповідальність за можливу страту опозиціонера.

Мешканці різних країн, які залишали свої коментарі на офіційній сторінці лоукостера в Facebook, погрожували компанії бойкотом. Поміж цим, вони закликають припинити міжнародне авіасполучення з Білоруссю, а над її територією ввести безпольотну зону.

Автори коментарів заявляють про відмову користуватися послугами Ryanair, вимагають офіційної відповіді від авіакомпанії, проведення міжнародного розслідування, а також припинення пасажирських перельотів над Білоруссю.

В авіакомпанії заявили, що літак вже майже вийшов з повітряного простору Білорусі, коли екіпажу надійшла вимога посадити літак від місцевого диспетчера, який повідомив про замінування авіалайнера.

Стеження за Протасевичем перед вильотом із Афін

Раніше Роман Протасевич повідомив своїм колегам з NEXTA про стеження за ним.

За словами опозиціонера, невідомий російськомовний чоловік намагався сфотографувати його документи.

При цьому на державному телебаченні Білорусі повідомили, що рішення про посадку літака в Мінську прийняв особисто Олександр Лукашенко.