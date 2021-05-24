23 травня затримали Романа Протасевича – білоруського журналіста та екс-головного редактора Telegram-каналу Nexta, який зіграв значну роль у протестах минулого року, а також його дівчину.

Після кількох місяців протестів багатьом білоруським активістам довелося покинути країну через загрозу стати черговою жертвою переслідувань з боку держави.

Здавалося б, що більшість опозиціонерів перебувають у безпеці, оскільки обрали для переховування країни, що виступили проти дій режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час протестів.

Та нині ми бачимо, що очільник Білорусі готовий піти на все, щоб розправитися з опозицією.

Факти ICTV розповідають, що означає затримання Протасевича та які наслідки воно матиме для Білорусі.

Санкції на санкції

Затримання опозиційного журналіста не змусило довго чекати на реакцію міжнародної спільноти. Чиновники країн-членів Євросоюзу одразу заявили про необхідність якомога швидше запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президента Євроради Шарля Мішеля із проханням обговорити ці обмеження, а очільник Литви Гітанас Науседа вимагає відпустити Протасевича.

Ситуація не залишилася і без уваги Сполучених Штатів. Державний секретар США Ентоні Блінкен невдовзі після затримання журналіста сказав, що ведеться робота з координації відповіді разом із європейськими партнерами.

Координатор незалежної ініціативи Free Belarus Center Поліна Бродік вважає, що Україна також має долучитися до обмежень проти Білорусі.

Тим паче, що президент Володимир Зеленський вже доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

– Україна могла б брати приклад з міжнародної спільноти, адже тут перебуває значна кількість білорусів, які були змушені виїхати в зв’язку з політичним переслідуванням. Ми сподіваємося, що Україна, крім вимоги звільнити Романа Протасевича, також діятиме в напрямку посилення тиску на режим і захисту прав громадян Білорусі. Зокрема, нам здається, правильним рішенням була б відмова від економічної співпраці з білоруською владою, – каже Бродік.

Звичайно, над новим пакетом санкцій працювали ще до безпосереднього затримання Протасевича. Та після останніх подій його можуть розширити, і йтиметься тут не лише про блокування рахунків та заборону видавання віз.

Все ж таки головним у цій історії є літак компанії Ryanair, який здійснив посадку в Мінську після повідомлення про мінування. Нині достеменно невідомо, чи була можливість в екіпажу не дотримуватися вказівок, але поки йдеться про те, що він повною мірою дотримався всіх міжнародних вимог, хоча й аеропорт Вільнюса (Литва) був ближчий, аніж Мінська.

У зв’язку з цим у Франції розглядають можливість заборони польотів над Білоруссю. Політолог Ігор Рейтерович висловив думку, що авіакомпанії можуть піти далі й відмовлятися від таких польотів навіть без запровадження санкцій.

– Я не виключаю, що будь-які перельоти в Білорусь, або навіть польоти над нею, можуть суттєво обмежити. Це можуть зробити як на рівні ЄС та відповідних міжнародних організацій, так і на рівні окремих компаній. Були звинувачення на адресу Ryanair, але, на мою думку, до неї не має бути претензій. Вона діяла за протоколом, чим і скористалася Білорусь. Саме через це й можуть обмежити польоти до цієї країни, – каже політолог.

Україні, яка вже багато років намагається звільнити своїх політв’язнів із РФ, було б приємно побачити жорстку відповідь з боку наших західних партнерів на ситуацію з екс-головним редактором Nexta.

Проте політолог Олег Саакян не радить одразу розраховувати на обмеження, які дуже сильно вдарять по Білорусі.

– Я думаю, що ми побачимо значно жорсткішу реакцію, ніж на це сподіваються Білорусь та Росія. Якщо до РФ Європа повною мірою не може дотягнутися, то на Білорусі може відігратися, показати свої “ікла” і готовність бути послідовною у відстоюванні своїх цінностей. Закриття повітря над Білоруссю може бути одним із таких кроків. Водночас можуть бути санкції економічного характеру, які можуть лише анонсувати і ввести у випадку, якщо не відпустять (Протасевича, – Ред.), – пояснює Саакян.

З резонансності ситуації можна зробити висновок, що новий пакет санкцій введуть набагато швидше, аніж очікувалося. Та для визволення Протасевича цього може бути замало.

Торгівля життям

Білоруський журналіст потрапив у справді складну ситуацію. Для самопроголошеного президента Білорусі будь-яка опозиція й досі є загрозою його “легітимності”, тож йому потрібно розбиратися з нею швидко і жорстко.

За словами одного з пасажирів рейсу, який посадили в Мінську, Протасевич казав, що на батьківщині його чекає лише смертна кара.

– Цього хлопця відвели вбік, його речі викинули на злітно-посадкову смугу. Ми запитали його, що сталося. Він сказав, хто він, і додав: На мене тут чекає смертна кара, – заявив пасажир.

Дійсно, у Білорусі й досі застосовують смертну кару як покарання, але чи підпадає під відповідні статті для її застосування Протасевич – інше питання. В очах білоруського режиму він ворог, а покарання для ворогів, як відомо, має бути жорстким.

Для Лукашенка Протасевич може стати “власним Навальним”. Таким собі уособленням всіх “ворогів” режиму і прикладом для кожного, хто думає піти проти нього.

Тому, як би страшно це не звучало, але смертна кара може стати реальним вироком для журналіста. За словами Бродік, все залежатиме від статті, за якою його судитимуть.

– З огляду на заходи, які вчиняли для затримання Романа, не доводиться очікувати якихось послаблень. Якщо йому висунуть міжнародний тероризм – він належав до списку КДБ осіб, причетних до тероризму, – то йому може загрожувати страта. Міжнародна громадськість повинна найбільш різко відреагувати і діяти щодо режиму. Нині, мені здається, ні в кого не може бути ілюзій щодо того, наскільки несамовито і жорстоко може діяти Лукашенко щодо громадян будь-якої країни, що перебувають на будь-якій території, – вважає координатор.

Та є й інший варіант, більш позитивний. Лукашенко має розуміти, що будь-які нові обмеження – це додаткові проблеми для Білорусі. Тому може спробувати “поторгуватися” за життя журналіста.

– Після затримання Лукашенко може торгувати життям цього молодика… Він може спробувати щось виторгувати, але питання в тому, чи піде на це Європейський Союз, чи погодиться він на переговори з людиною і державою, які фактично вчинили терористичний акт міждержавного плану, – пояснює Рейтерович.

Нова іскра протестів

Перше, що спадає на думку після затримання Протасевича – нова хвиля протестів у Білорусі. Нові спроби придушити опозицію мали б спонукати білорусів вкотре вийти на вулиці.

Здається, до цього готується і Лукашенко, який підписав закони про заборону висвітлення несанкціонованих акцій протестів та обмеження роботи мереж зв’язку у випадку загрози національній безпеці країни.

Та протестна активність у Білорусі вже давно йде на спад, а тому мало хто очікує, що народ із новою силою повстане проти режиму.

– Останніми діями Лукашенко точково вибиває всіх можливих лідерів протесту. Те, що відбулося з Протасевичем – це сигнал для Білоруського суспільства: що б ви не робили, де б ви не ховалися, куди б ви не виходили – ми вас знайдемо і, за логікою Лукашенка, притягнемо до відповідальності, – каже Рейтерович.

На його думку, спонукати людей до масштабних протестів може реакція міжнародної спільноти. Якщо вона буде достатньо жорсткою, то на вулицях збиратиметься більше білорусів, навіть попри загрози побиття і затримання.

У перші тижні протестів їхня координація часто відбувалася через різноманітні соціальні мережі, зокрема канали у месенджері Telegram. Хоча у Білорусі відбулися поодинокі акції на підтримку журналіста, нині повідомлень про масштабні протести не розповсюджують.

Лукашенко намагатиметься всіма доступними йому методами тиснути на опозицію. Гратиме на публіку, щоб у людей було все менше бажання виходити за встановлені ним рамки (хоча сьогодні це доцільніше називати колючим дротом).

Та це може дати зворотний ефект. Можливо, не після арешту та вироку екс-головреду Nexta, але в інших спробах показати свій “авторитет”.

– Лукашенко підняв ставки. Він очікує, що це буде “публічне бичування”, яке має налякати всіх і показати, що “батька” є, і залишається сильною політичною фігурою, а не кульгавою качкою в цій історії. Але це може викликати зворотню реакцію. Декого це справді налякає, але може посприяти радикалізації протесту… Протасевич, вірогідно, не стане цим каталізатором, але наступний каталізатор може призвести до того, що вони будуть готові виходити на вулиці якщо не вбивати, то помирати, – висловлює думку Саакян.

Найімовірніше, що історія з екс-головредом Nexta – продовження боротьби з білоруськими “ворогами”, яка почалася із “викриття замаху” на Лукашенка.

Можливо, у найближчому майбутньому Білорусь знайде “спільників” Протасевича, які щось нібито мали організувати, та арештують і їх. Щонайменше – оголосять у розшук.

Та й міжнародна спільнота не залишатиметься осторонь цієї ситуації. Санкції – її перший крок, а наступні залежатимуть від дій Лукашенка. Мабуть, ніхто не здивується, якщо найближчим часом затриманого журналіста оголосять політв’язнем і вимагатимуть його звільнення вже у цих реаліях.

Але якщо нині тиск буде недостатнім, то і Лукашенко не цуратиметься страти журналіста, щоб показати, що на нього потрібно зважати.