США узгодять з Україною питання, які обговорюватимуть Байден і Путін – Кулеба

Сполучені Штати Америки узгоджуватимуть із Україною питання, які обговорюватимуть щодо неї під час зустрічі президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо НВ.

Зокрема, міністр відповів на запитання щодо перспектив на те, щоб президент України Володимир Зеленський швидше зустрівся з Джо Байденом, аніж це зробить Путін.

– У нас не Олімпійські ігри, – хто швидший, той і переміг. Головне – це якість дискусії. Тому ми не ставимо завдання зробити щось швидше, – пояснив він.

За словами Кулеба, якщо вийде зустрітися до – то зустрінуться, якщо ні – то зустрінуться після (зустрічі із Путіним, – Ред.).

Як наголосив глава українського МЗС, головне, що Штати будуть разом з українською стороною координувати ті питання, які обговорюватимуться з Росією щодо України.

Зустріч Байдена і Путіна

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президента США Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна може відбутися найближими тижнями.

Водночас місцем зустрічі може стати Ісландія.

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