У Білорусі оприлюднили відео з арештованою дівчиною засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софією Сапегою.
На відео дівчина говорить про те, що є редактором Telegram-каналу Чорна книга Білорусі, де публікують особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ.
Натомість представники Telegram-каналу Nexta повідомляють, що дівчину під загрозою тортур та із застосуванням насильства змусили зізнатися в тому, чого вона точно не вчиняла.
Арешт Софії Сапеги
25 травня стало відомо про арешт терміном на два місяці дівчини засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софії Сапеги.
За словами її адвоката Олександра Філановича, Сапега проведе цей час у СІЗО КДБ. Незабаром захисник має намір відвідати Софію за місцем її утримання.
Дівчину підозрюють у нібито організації масових заворушень.
Її разом із Романом Протасевичем затримали 23 травня після екстреної посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.
Детальніше про арешт Софії Сапеги читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Nexta
Фото: Софія Сапега