У Білорусі оприлюднили відео з арештованою дівчиною засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софією Сапегою.

На відео дівчина говорить про те, що є редактором Telegram-каналу Чорна книга Білорусі, де публікують особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ.

Натомість представники Telegram-каналу Nexta повідомляють, що дівчину під загрозою тортур та із застосуванням насильства змусили зізнатися в тому, чого вона точно не вчиняла.

Арешт Софії Сапеги

25 травня стало відомо про арешт терміном на два місяці дівчини засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софії Сапеги.

За словами її адвоката Олександра Філановича, Сапега проведе цей час у СІЗО КДБ. Незабаром захисник має намір відвідати Софію за місцем її утримання.

Дівчину підозрюють у нібито організації масових заворушень.

Її разом із Романом Протасевичем затримали 23 травня після екстреної посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Детальніше про арешт Софії Сапеги читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Nexta

Фото: Софія Сапега