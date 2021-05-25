Дівчину Протасевича заарештували на два місяці

Софію Сапегу, дівчину засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, заарештували в Білорусі на два місяці.

Сапега проведе цей час в СІЗО КДБ, повідомляє її адвокат Олександр Філанович. Сьогодні у Білорусі також провели допит дівчини.

За словами Філановича, з нього взяли підписку про нерозголошення і незабаром він має намір відвідати Софію за місцем її утримання.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомляла, що дівчину підозрюють у нібито причетності до кількох злочинів, які передбачені в законодавстві Білорусі.

Затримання Протасевича та Сапеги

23 травня білоруські силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. На думку батька хлопця, спецслужби провели продуману операцію для того, щоб затримати його сина, засновника Telegram-каналу Nexta.

Пара прямувала з Афін до Вільнюса на літаку Ryanair, проте літак вимушено посадили, а Софію та Романа затримали. Детальніше про затримання Протасевича та Сапеги читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Открытые медиа