Канада офіційно заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати польоти через повітряний простір Білорусі на будь-якій висоті.
Про рішення повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра та наголосив, що інцидент із примусовою посадкою становить небезпеку для мандрівників.
– Цей необдуманий нахабний вчинок білоруського режиму знижує безпеку пасажирів та є серйозним втручанням в основоположні принципи й міжнародні правила, що підтримують безпеку цивільної авіації в світі, – сказав Альгабра.
Також міністр зазначив, що такі дії білоруської влади є наступом на свободу слова та вкотре наголосив, що Канада вимагає негайного звільнення опозиційного блогера Романа Протасевича.
Санкції Канади
Після вимушеної посадки рейсу Ryanair і арешту Протасевича та його дівчини Софії Сапеги Канада висловила своє занепокоєння та натякнула на можливість запровадження нових санкцій.
Про ймовірне запровадження нових санкцій розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.