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Софія Зінов'єва |

Канада припиняє будь-які польоти у авіапросторі Білорусі

Канада

Канада офіційно заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати польоти через повітряний простір Білорусі на будь-якій висоті.

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Про рішення повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра та наголосив, що інцидент із примусовою посадкою становить небезпеку для мандрівників.

– Цей необдуманий нахабний вчинок білоруського режиму знижує безпеку пасажирів та є серйозним втручанням в основоположні принципи й міжнародні правила, що підтримують безпеку цивільної авіації в світі, – сказав Альгабра.

Також міністр зазначив, що такі дії білоруської влади є наступом на свободу слова та вкотре наголосив, що Канада вимагає негайного звільнення опозиційного блогера Романа Протасевича.

Санкції Канади

Після вимушеної посадки рейсу Ryanair і арешту Протасевича та його дівчини Софії Сапеги Канада висловила своє занепокоєння та натякнула на можливість запровадження нових санкцій.

Про ймовірне запровадження нових санкцій розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Фото: Pixabay

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