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Людмила Грубник |

Розвідка США отримала нові дані про походження коронавірусу – ЗМІ

Розвідка США отримала нові дані про походження коронавірусу – ЗМІ

Американська розвідка повідомила представникам Білого дому, що у них є нові дані про те, звідки з’явився коронавірус.

Отримані дані поки не вдалося дослідити, пише The New York Times, посилаючись на власні джерела.

Водночас розвідка буде використовувати комп’ютерні потужності, щоб вивчити походження вірусу.

Фахівці намагаються встановити, чи з’явився вірус з лабораторії, або ж унаслідок контакту людини з тваринами.

Походження коронавірусу

Президент США Джо Байден 26 травня доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

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Джо Байден доручив розвідці провести дослідження щодо походження коронавірусу

Раніше цим питанням займалися фахівці ВООЗ, для цього вони їздили до китайського міста Ухань.

Детальніше про походження коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The New York Times

Фото: Pixabay

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