Лукашенко підтвердив, що Протасевичу загрожує смертна кара

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що затриманому опозиційному блогеру Роману Протасевичу загрожує страта, але не у Білорусі.

Про це диктатор заявив, коли коментував прохання бойовиків “ЛНР” передати засновника Telegram-каналу Nexta.

– Протасевич кричав у літаку, що йому загрожує смертна кара, а наші журналісти виправдовували, що у нас не передбачена за такою статтею смертна кара, а 15 років. Він знав, що говорив. Він розумів, що там, на сході України йому можуть бути пред’явлені претензії – і це вже зовсім інша ситуація, — сказав Лукашенко.

За словами Лукашенко, Роман Протасевич винен у військових злочинах на Донбасі. Саме на цьому наполягають бойовики з псевдореспублік.

Лукашенко та слідчі з “ЛНР”

Бойовики маріонеткової республіки “ЛНР” направили запит до Олександра Лукашенка із проханням видати їм затриманого білоруського блогера.

Вони переконують, що Протасевич нібито причетний до обстрілів мирного населення на Донбасі і хочуть провести власне розслідування.

2 червня Олександр Лукашенко заявив, що готовий передати їм засновника Nexta.