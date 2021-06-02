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Софія Зінов'єва |

Лукашенко підтвердив, що Протасевичу загрожує смертна кара

олександр лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що затриманому опозиційному блогеру Роману Протасевичу загрожує страта, але не у Білорусі.

Про це диктатор заявив, коли коментував прохання бойовиків “ЛНР” передати засновника Telegram-каналу Nexta.

– Протасевич кричав у літаку, що йому загрожує смертна кара, а наші журналісти виправдовували, що у нас не передбачена за такою статтею смертна кара, а 15 років. Він знав, що говорив. Він розумів, що там, на сході України йому можуть бути пред’явлені претензії – і це вже зовсім інша ситуація, — сказав Лукашенко.

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За словами Лукашенко, Роман Протасевич винен у військових злочинах на Донбасі. Саме на цьому наполягають бойовики з псевдореспублік.

Лукашенко та слідчі з “ЛНР”

Бойовики маріонеткової республіки “ЛНР” направили запит до Олександра Лукашенка із проханням видати їм затриманого білоруського блогера.

Вони переконують, що Протасевич нібито причетний до обстрілів мирного населення на Донбасі і хочуть провести власне розслідування.

2 червня Олександр Лукашенко заявив, що готовий передати їм засновника Nexta.

Фото: Dreamstime

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