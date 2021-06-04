Байден заборонив американцям інвестувати у 59 китайських компаній, зокрема в Huawei

Президент США Джо Байден підписав указ, яким заборонив інвестувати у 59 китайських компаній, які, на думку Білого дому, підривають безпеку країни.
Відповідний документ набуває чинності з 2 серпня цього року.
У так званий чорний список з 59 компаній потрапили:
- одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій Huawei Technologies Co. Ltd;
- компанія з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC);
- виробник авіатехніки Aviation Industry Corporation of China (AVIC);
- телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd.;
- будівельна компанія China Railway Construction Corporation (CRCC) та інші.
Підписаний указ заборонить будь-якій людині з США брати участь в продажі або купівлі будь-яких цінних паперів, що продаються на біржі.
Санкції проти Китаю
У березні цього року Канада запровадила санкції проти чиновників Китаю через порушення прав людини.
До списку потрапили чотири китайських чиновники і одна організація. Тоді ж санкції через порушення прав людини у Китаї, Росії, Північній Кореї, Еритреї, Південному Судані та Лівії затвердив Європейський Союз.
Джерело: Білий дім