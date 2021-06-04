Байден заборонив американцям інвестувати у 59 китайських компаній, зокрема в Huawei

Президент США Джо Байден підписав указ, яким заборонив інвестувати у 59 китайських компаній, які, на думку Білого дому, підривають безпеку країни.

Відповідний документ набуває чинності з 2 серпня цього року.

У так званий чорний список з 59 компаній потрапили:

одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій Huawei Technologies Co. Ltd;

компанія з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC);

виробник авіатехніки Aviation Industry Corporation of China (AVIC);

телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd.;

будівельна компанія China Railway Construction Corporation (CRCC) та інші.

Підписаний указ заборонить будь-якій людині з США брати участь в продажі або купівлі будь-яких цінних паперів, що продаються на біржі.

Санкції проти Китаю

У березні цього року Канада запровадила санкції проти чиновників Китаю через порушення прав людини.

До списку потрапили чотири китайських чиновники і одна організація. Тоді ж санкції через порушення прав людини у Китаї, Росії, Північній Кореї, Еритреї, Південному Судані та Лівії затвердив Європейський Союз.

Джерело: Білий дім