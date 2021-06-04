Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич піддавався тортурам і дав свідчення у інтерв’ю під тиском.

Про це Тихановська розповіла на прес-конференції з мером Варшави та додала, що схожі записи із “свідченнями” білоруських опозиціонерів з’являються час від часу.

Лідер опозиції закликала не вірити таким “свідченням”, адже затримані дають їх під впливом тортур та насильства.

– Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати, – сказала Тихановська.

Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило також назвав це інтерв’ю результатом нестерпних тортур.

Про це він сказав у інтерв’ю Forbes та додав, що Протасевича грамотно переконали у тому, що все його оточення вже зрадило його.

Також Путило не виключив, що блогера накачали спеціальними медичними препаратами, щоб підвищити балакучість.

Інтерв’ю Романа Протасевича

3 червня затриманий блогер дав ніби-то добровільне інтерв’ю, у якому визнає свою провину та розповідає про повагу до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Батько Протасевича також вважає, що заяви у інтерв’ю його син робив під впливом тортур.