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Софія Зінов'єва |

Тортури і насилля: Тихановська та Путило закликали не вірити у свідчення Протасевича

Протасевич дав інтерв'ю

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич піддавався тортурам і дав свідчення у інтерв’ю під тиском.

Про це Тихановська розповіла на  прес-конференції з мером Варшави та додала, що схожі записи із “свідченнями” білоруських опозиціонерів з’являються час від часу.

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Лідер опозиції закликала не вірити таким “свідченням”, адже затримані дають їх під впливом тортур та насильства.

– Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати, – сказала Тихановська.

Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило також назвав це інтерв’ю результатом нестерпних тортур.

Про це він сказав у інтерв’ю Forbes та додав, що Протасевича грамотно переконали у тому, що все його оточення вже зрадило його.

Також Путило не виключив, що блогера накачали спеціальними медичними препаратами, щоб підвищити балакучість.

Інтерв’ю Романа Протасевича

3 червня затриманий блогер дав ніби-то добровільне інтерв’ю, у якому визнає свою провину та розповідає про повагу до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Батько Протасевича також вважає, що заяви у інтерв’ю його син робив під впливом тортур.

Джерело: Forbes

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