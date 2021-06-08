Лукашенко має бути покараний: Чехія визнала Тихановську президентом Білорусі

Чехія визнає опозиціонерку Світлану Тихановську законно обраним президентом Білорусі.

Як зазначив спікер Сенату Мілош Вистрчіл, про це свідчить її запрошення в Чехію в ролі головного представника країни.

Крім того, лідеру білоруської опозиції надали можливість виступити перед чеським парламентом.

– Вибори президента Білорусі, що відбулися в серпні 2020 року, не були вільними, справедливими чи законними. Слід розуміти: якщо сьогодні ви вийдете на вулиці Мінська в біло-червоних шкарпетках, ви серйозно ризикуєте опинитися за ґратами, – наголосив Вистрчіл.

Він також додав, що Євросоюз повинен посилити санкції щодо режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У свою чергу Тихановська закликала владу Чехії послідовно тиснути на білоруського диктатора, а також його найближче оточення. За її словами, лише такі дії дадуть змогу домогтися звільнення політв’язнів, яких незаконно утримують у в’язницях Білорусі.

Вона також нагадала, що затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, а також вибивання з них зізнань у діях, яких вони не скоювали, – акт міжнародного тероризму.

Тортури Романа Протасевича

Минулого тижня Світлана Тихановська прокоментувала відеозапис, на якому Роман Протасевич нібито дає свідчення в скоєних злочинах.

За словами лідера білоруської опозиції, журналіста катували, щоб той озвучив написаний у КДБ текст.

Тихановська також закликала не вірити таким зізнанням, оскільки щодо всіх затриманих у Білорусі опозиціонерів застосовується насильство.

Фото: прес-служба Світлани Тихановської