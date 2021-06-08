Лукашенко посилив покарання за протести у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про посилення покарання за проведення масових заходів. Зокрема кримінальна відповідальність передбачена за участь та організацію протестів.

Згідно із документом, арештовуватимуть або обмежуватимуть (позбавлятимуть) волі до трьох років за неодноразове проведення масових заходів осіб, які двічі протягом року були засуджені за статтею 24.23 КоАП щодо несанкціонованих акцій.

Водночас посилюють відповідальність за участь та організацію групових дій, що нібито грубо порушують громадський порядок.

Цей закон передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі або від двох до п’яти років обмеження волі. Раніше за таке “порушення” можна було отримати до трьох років обмеження/позбавлення волі.

Окрім того, за залучення до екстремістської діяльності і “інше сприяння” такій діяльності загрожує до чотирьох років обмеження волі або від двох до шести років в’язниці.

Також у законі Лукашенка прописана й відповідальність для власників онлайн-платформ за поширення забороненої інформації повторно протягом року.

За це штрафуватимуть та позбавлятимуть волі до двох років.

За “незаконне надання інформації про приватне життя і персональні дані іншої особи без її згоди” також вводиться відповідальність.

Так, якщо громадянина двічі за рік судили за пропаганду чи розповсюдження нацистської символіки, йому може загрожувати до чотирьох років обмеження/позбавлення волі.

За вбивство силовиків чи військовослужбовців позбавлятимуть волі до 12 років. Раніше покарання тривало 10 років.

Окрім цього, посилюється відповідальність за несплату податків (від семи до 12 років ув’язнення), а також за наклепи та публічні заклики до несанкціонованих акцій.

Загалом основні положення цього закону набудуть чинності за 10 днів, деякі – за три місяці.

Днями Лукашенко підписав документ про введення нового державного свята 17 вересня. Це день, коли в 1939 році СРСР напав на Польщу.

Самопроголошений президент Білорусі назвав нове свято Днем народної єдності.

Джерело: Pravo.by