Уряд Індії забезпечить безкоштовними вакцинами проти коронавірусу всіх дорослих з 21 червня.

Таке рішення ухвалили після критики невдалого впровадження вакцини, якою охопили менше ніж 5% прогнозованого дорослого населення Індії, яке становить близько 950 млн осіб.

Раніше уряд безкоштовно надавав вакцини лише пенсіонерам та рядовим працівникам, а керівництво штату та приватних лікарень вакцинували за плату людей у ​​віці від 18 до 45 років.

У другому місяці весни уряд Індії поклав відповідальність за вакцинацію дорослих на провінції країни. З цієї причини регіони зіткнулися з величезними витратами.

Коронавірус в Індії

У зв’язку зі складною ситуацією з коронавірусом в Індії, уряд замовив 300 млн доз ще не затвердженої вакцини.

Ця угода обійдеться Індії приблизно у $206 млн. Ця вакцина зараз перебуває на третій фазі випробувань. Уряд Індії ухвалив таке рішення, щоб прискорити імунізацію населення від Covid-19.