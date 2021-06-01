В Україні стрімко зросла кількість дитячої порнографії – Венедіктова

Україна входить до трійки лідерів-постачальників дитячої порнографії у всьому світі. Водночас щотижня у нашій країні приблизно 5 тис. пристроїв завантажують насильницький контент.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час наради.

– За статистикою Євроради, кожна п’ята дитина хоча б раз в житті пережила сексуальне насильство. Особливо турбує динаміка кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканності, вчиненої щодо дітей в Україні, – заявила вона.

За словами генпрокурора, у 2021 році майже на чверть зросла кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань.

Передусім таке явище спостерігається у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізький, Львівській та Херсонській областях.

Як пояснила Венедіктова, сексуальне насильство над дітьми вчиняють переважно їхні близькі або знайомі. Так, щонайменше 30% з них – родичі неповнолітніх.

– За даними незалежної організації Internet Watch Foundation Україна перебуває в топ-3 лідерів постачальників дитячої порнографії у світі. Це соромно. Ситуація потребує негайного реагування всіх органів правопорядку, – наголосила вона.

Венедіктова зауважила, що поліція протягом 2020-2021 років викрила близько 300 фактів розповсюдження дитячої порнографії.

Водночас щотижня 5 тис. пристроїв завантажують цей насильницький контент.

Фотограф виготовляв дитячу порнографію

Нещодавно у Києві викрили фотографа, який виготовляв матеріали дитячої порнографії за допомогою фейкового акаунту в соцмережах, а також шантажу та погроз.

Під час слідства правоохоронці встановили, що дитячий фотограф одружений та має двох дітей.

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 15 років.