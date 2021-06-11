Литва побудує наметовий табір для білоруських біженців

Литва побудує наметовий табір для біженців із Білорусі, повідомляє премьер-министр Саулюс Сквернелис.

Табір вміщуватиме 350 осіб і розташовуватиметься у Центрі реєстрації іноземців (URC) в Пабраді.

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Табір покликаний допомогти литовській владі контролювати наплив біженців, які залишають Білорусь через тиск режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У Литві також наразі проблемне становище з поширенням коронавірусу і новий табір призначений у тому числі, для карантина мігрантів.

Голова Центру реєстрації біженців Александрас Кисловас наголосив, що цей табір – не звичайні туристичні намети. Вони обладнані системою кондиціонування та опалення.

Також Кисловас зазначив, що деяких біженців розміщуватимуть у звичайних будинках. В залежності від того, у чи є у них діти та родина, які потребують більш комфортних умов.

Передбачається, що проживання у наметах запропонують одиноким особам.

Посилення кордону з Білоруссю

Після примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську та арешту опозиціонера Романа Протасевича, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила про посилення кордону із Білоруссю.

За словами міністра, на це піде приблизно €38 млн, адже Литва має 680 км спільного кордону.

Джерело: LRT