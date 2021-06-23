Із 24 червня в Греції послаблюють деякі карантині обмеження. Зокрема, у туристичній країні скасують обов’язкове носіння масок на вулиці.

Про таке рішення уряду повідомив заступник міністра цивільної оборони Греції Нікос Хардаліас.

За його словами, вимога щодо носіння масок залишатиметься лише в багатолюдних місцях на відкритому повітрі, а також у приміщенні.

Із 28 червня, понеділка, у країні скасовують комендантську годину.

Водночас у закладах громадського харчування, таких як ресторани і бари, дозволять знаходиться за одним столом до 10 осіб.

Натомість у банкетних залах, розташованих на вулиці, дозволять знаходиться до 300 осіб.

Також зміни торкнулися і деяких баз відпочинку біля моря. Зокрема, на грецьких пляжах зможуть перебувати до 120 осіб на 1 тис. кв. м. Однак доступ до нього контролюватимуть.

Джерело: Ekathimerini