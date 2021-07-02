Білорусь повністю закриває кордон з Україною. Відповідне доручення дав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він звинуватив Україну у тому, що начебто з її території надходить багато зброї.

– Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною, – заявив він.

Через примусову посадку у Мінську пасажирського літака авіакомпанії Ryanair Україна з 26 травня закрила свій авіапростір для літаків з Білорусі. 19 червня Олександр Лукашенко також повідомив, що Білорусь не прийматиме літаки з України.

За словами Лукашенка, через це білоруські літаки витрачають зайвий час, облітаючи Україну для того, щоби потрапити до Туреччини та Єгипту.

Джерело: БЕЛТА