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Вікторія Гірко |

Білорусь повністю закриває кордон з Україною – Лукашенко

Білорусь повністю закриває кордон з Україною – Лукашенко

Білорусь повністю закриває кордон з Україною. Відповідне доручення дав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він звинуватив Україну у тому, що начебто з її території надходить багато зброї.

– Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною, – заявив він.

Через примусову посадку у Мінську  пасажирського літака авіакомпанії Ryanair Україна з 26 травня закрила свій авіапростір для літаків з Білорусі. 19 червня Олександр Лукашенко також повідомив, що Білорусь не прийматиме літаки з України.

За словами Лукашенка, через це білоруські літаки витрачають зайвий час, облітаючи Україну для того, щоби потрапити до Туреччини та Єгипту.

Джерело: БЕЛТА

Фото: Dreamstime

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