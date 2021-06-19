Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо приймати літаки – Лукашенко

Білорусь не буде приймати літаки з України, повідомив білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко.

Інших авіакомпаній це рішення поки не стосується.

Через перехоплення літака Ryanair 23 травня Україна закрила свій авіапростір для літаків з Білорусі.

Сьогодні, 19 червня, Лукашенко заявив Києву, що Білорусь не прийматиме українські літаки.

– Ви бачите, як гидко вчинила Україна. Ми тут рятуємо їх людей, і будемо рятувати, люди-то ні в чому не винні, а вони закрили нам проліт… Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки, – цитує Лукашенка Белта.

Він також додав, що білоруські літаки наразі витрачають зайвий час, облітаючи Україну для того, щоби потрапити до Туреччини та Єгипет.

– Інші авіакомпанії, турецькі, безпосередньо поки літають. Хоча ми зараз ведемо діалог, – сказав Лукашенко.

З 26 травня авіасполучення між України та Білоруссю закрито.

Є інформація, що спецоперацію із примусової посадки авіалайнера компанії Ryanair в Мінську готували для затримання лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, а не засновника Nexta Романа Протасевича.

Джерело: Белта