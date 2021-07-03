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Вікторія Гірко |

Литва оголосила надзвичайний стан через наплив мігрантів з Білорусі

литва кордон

Через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив надзвичайний стан у країні на державному рівні.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви Віталій Дмитрієв повідомив, що кількість людей, які незаконно перетинають кордон, щодня може перевищувати 150 осіб.

За його словами, наразі мігрантів з Білорусі розселяють у наметовому містечку в центрі реєстрації іноземців у Пабраді, а також у школі прикордонників на заставах.

У червні цього року стало відомо, що Литва хоче побудувати 600 км паркану на кордоні із Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

За словами міністра внутрішніх справ країни Агне Білотайте, це може коштувати близько €15 млн, адже вартість 1 км становить €30 тис. Влада Литви розглядає декілька варіантів паркану, зокрема одинарний, подвійний, із колючим дротом або сигналізацією.

Джерело: Delfi

Фото: Depositphotos

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