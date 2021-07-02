Байден назвав причину обвалу житлового будинку у Флориді

Президент США Джо Байден назвав глобальне потепління однією з можливих причин обвалу будинку в місті Серфсайд.

При цьому Байден зазначив, що не має ніяких твердих доказів з приводу версій того, що сталося, але, є припущення, що обвал стався через підвищення рівня моря.

За його словами, багато мешканців будинку говорили про наслідки глобального потепління, хоча президент США не піднімав цю тему.

Байден разом з дружиною приїхав у місто 1 липня.

Поки рятувальні роботи там припинили через загрозу обвалення частини будівлі, повідомила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левайн Кава.

Обвалення будинку у Флориді: Байден назвав причину трагедії / 4 фотографии

Напередодні разом із сімома іншими командами оперативної групи з Флориди й ізраїльською оперативною групою місцеві рятувальники розчистили 1 360 т бетону на місці катастрофи.

Обвал будинку в місті Серфсайд

24 червня неподалік Маямі обвалилася 12-поверхова будівля.

Відомо про 18 загиблих, серед яких двоє дітей.

У зв’язку із трагічною подією президент країни Джо Байден оголосив у штаті Флорида режим надзвичайної ситуації.

Більше про обвал будинку в Серфсайді в нашому матеріалі.

Джерело: Foxnews