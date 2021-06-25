У США вважають зниклими 159 людей після обвалу багатоповерхівки поблизу Маямі. Влада офіційно підтвердила четверо загиблих внаслідок інциденту, 120 людей знайшли – з ними все гаразд.

Про це заявила очільниця округу Маямі Дейд Даніелла Лавін Кава. За її словами, операція з розбору завалів та пошуку людей продовжується. Співробітники екстрених служб поки використовують лише легку техніку, для пошуку людей залучили також службових собак.

Відомо, що тіла трьох осіб дістали з-під завалів уночі – поки що їх не ідентифікували. Очевидці події розповідають, що під час обвалу люди голосно кричали та панікували.

– Це було жахливо. Діти, дорослі кричать. Жінки та діти плачуть. Це був, мабуть, один із найгірших переживань, які я коли-небудь бачив у своєму житті, – поділився переживаннями свідок події.

Президент США Джо Байден запровадив надзвичайний стан у штаті Флорида, куди входить Маямі.

Обвал будинку поблизу Маямі стався 24 червня. Рух транспорту на найближчих дорогах заблокувала поліція. На місце прибуло 80 бригад екстрених служб.

Інцидент трапився у муніципалітеті Серфсайд, відомо, що будинок звели у 1981 році. Причини обвалу наразі встановлюють правоохоронці. Точна кількість жителів, які перебували у будинку, невідома.

Фото: Miami-Dade Fire Rescue