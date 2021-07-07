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Наташа Тарчевська |

У Гаїті після тяжкого поранення померла дружина президента Мартін Моїз

У Гаїті після тяжкого поранення померла дружина президента Мартін Моїз

Дружина президента Гаїті Мартін Моїз померла. Їй було лише 47 років.

– Дружина президента Гаїті… також померла, отримавши поранення в результаті нападу на резиденцію, – повідомив телеканал Telesur.

Напередодні на президентське подружжя було скоєно замах, внаслідок якого лідер країни Жовенель Моїз загинув.

Мартін Моїз отримала важке вогнепальне поранення, однак медикам не вдалося врятувати дружину президента Гаїті.

Вбивство президента Гаїті

Про те, що озброєні чоловіків скоїли напад на резиденцію президента Гаїті, стало відомо вранці 7 липня.

Вони застрелили президента і поранили першу леді Гаїті, після чого покинули резиденцію. Жовенель Моїз помер у 53-річному віці.

Першим сумною звісткою поділився голова уряду Гаїті Жозеф Клод, назвавши інцидент “одіозним, нелюдським і варварським”.

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