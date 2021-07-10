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Софія Зінов'єва |

Хакерські атаки та допомога Сирії: Байден провів телефонну розмову з Путіним

Зустріч Байдена і Путіна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову із Путіним.

Про це 9 липня повідомляє прес-служба Білого дому.

Лідери країн обговорили результати спільного саміту, після якого було ухвалене рішення про відновлення гуманітарної допомоги для Сирії.

Байден обговорив із очільником Кремля кібератаки на важливі структури США та великі компанії, які останнім часом здійснюють російські хакери.

Американський президент наголосив на важливості вживання заходів проти хакерів, які діють з території РФ.

– Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику, – йдеться у повідомленні Білого дому.

Хакерські атаки з РФ

На початку липня група російських хакерів Cozy Bear здійснила кібератаку на сервери Національного комітету Республіканської партії США.

Інформації про те, що саме хотіли вкрасти шахраї і чи вдалося це їм, поки немає.

Детальніше про злам серверів Національного комітету Республіканців читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: White House

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