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Тетяна Забожко |

Байден підписав указ про конкуренцію в економіці

джо байден

9 липня президент США Джо Байден підписав указ про сприяння конкуренції в американській економіці.

Ця ініціатива покликана знизити ціни в країні, збільшити заробітну плату для працівників, сприяти інноваціям та швидкому економічному зростанню.

У документі передбачено 72 заходи, що стосуються понад десяти федеральних відомств.

Після реалізації ці ініціативи призведуть до поліпшення життя людей, переконують у Білому домі.

Так, американцям буде легше змінити роботу, придбати дешевші ліки, заощадити кошти на рахунках в інтернеті, спростити процес отримання відшкодувань від авіакомпаній, зміни банків тощо.

Відповідно до указу у представників малого бізнесу з’явиться більше можливостей для діяльності.

За втіленням ініціатив стежитиме спеціально створена Рада з питань конкуренції.

Джерело: White House

Фото: Dreamstime

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