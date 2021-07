9 липня президент США Джо Байден підписав указ про сприяння конкуренції в американській економіці.

Ця ініціатива покликана знизити ціни в країні, збільшити заробітну плату для працівників, сприяти інноваціям та швидкому економічному зростанню.

У документі передбачено 72 заходи, що стосуються понад десяти федеральних відомств.

Після реалізації ці ініціативи призведуть до поліпшення життя людей, переконують у Білому домі.

Так, американцям буде легше змінити роботу, придбати дешевші ліки, заощадити кошти на рахунках в інтернеті, спростити процес отримання відшкодувань від авіакомпаній, зміни банків тощо.

Відповідно до указу у представників малого бізнесу з’явиться більше можливостей для діяльності.

