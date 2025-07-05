Прогноз погоди на тиждень: синоптикиня попереджає про спеку до +38 і грози

Погода в Україні наступного тижня буде нестабільною. Температура, вітер і атмосферний тиск змінюватимуться під впливом чергування фронтів і зон високого тиску.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Якою буде погода в Україні наступного тижня

За словами синоптикині, з 5 липня через Україну з північного заходу на південний схід переміщатиметься холодний атмосферний фронт. Це зумовить пониження температури повітря.

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– Оскільки атмосферні фронти періодично чергуватимуться з областю підвищеного тиску, це зумовлюватиме коливання напрямку вітру та температури. Сьогодні ввечері, навіть сьогодні вдень в західних областях, а ввечері і по Київщині, тобто північних і частково центральних областях, ми його відчуємо, — пояснила Птуха.

Надалі фронт переміститься далі на південний схід, а 6–7 липня погоду формуватиме поле високого тиску.

Вночі температура повітря становитиме 10–18°C, вдень 23–28°C, але на півдні залишатиметься спека — 28–33°C.

Коли буде найспекотніше

7 липня температура повітря у різних областях сягатиме 33–34°C у більшості областей, а на півдні й у деяких центральних областях – стійка спека 35–37°C.

8 липня очікуються грозові дощі на заході та півночі, але спека збережеться.

– Температура досягатиме 35–38°C, особливо в південних та центральних областях. Поступове зниження можливе з 9 липня, – додала синоптикиня.

Якою буде температура води

Температура морської води нині становить 17 градусів.

Звісно, з огляду на такі високі температури, вона швидко прогріватиметься, зазначила Птуха.

На річках Київщини вода тепліша – 20–22°C.

Загалом наступний тиждень пройде без екстремальних природних катаклізмів, підсумувала Наталія Птуха.

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