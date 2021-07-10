Перша леді Гаїті вперше публічно виступила після вбивства чоловіка

Перша леді Гаїті Мартін Моїз вперше виступила перед жителями країни після вбивства її чоловіка, президента Жовенеля Моїз.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

Вона нагадала, що прожила в шлюбі з чоловіком 25 років і ніколи не перестане його оплакувати.

– Додому до президента відправили найманців, щоб вбити його та всю його сім’ю. Це сталося, тому що він хотів дати народу воду, дороги, провести референдум, а згодом і вибори, – сказала Моїз.

Вона також закликала жителів країни не дозволити приймачів її чоловіка збити Гаїті з курсу, не давши, таким чином, знищити його мрію.

Крім того, перша леді закликала правоохоронні органи знайти тих, хто скоїв і замовив вбивство президента.