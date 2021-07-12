У Грузії, у самісінькому центрі Тбілісі, на протести проти влади вийшли тисячі людей. Це представники ЗМІ, політики, громадянські активісти і прості громадяни.

Вони вимагають відставки уряду, після інциденту зі смертю телеоператора компанії Пірвелі Лексо Лашкарава, жорстоко побитого 5 липня.

Протестувальники заявили, що дають урядовцям часу до полудня 12 липня.

– Ми дали владі термін до 12 години завтрашнього дня. Для нас прийнятно одне-єдине рішення: відставка повного складу уряду на чолі з прем’єром Гарібашвілі і відставка глави Служби державної безпеки Лілуашвілі.

Акція протесту транслювалася протягом чотирьох годин у прямому ефірі. Мітингарі запевняють, що будуть виходити на щоденні протести, якщо влада не виконає їх вимогу.

На знак солідарності, протести відбулися і в інших грузинських містах, зокрема в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі, Телаві та Ахалцихе.

Смерть журналіста в Грузії

5 липня журналіст Лексо Лашкарава піддався нападу радикально налаштованих противників ЛГБТ-спільноти, коли висвітлював акцію протесту на підтримку ЛГБТ.

Оператора госпіталізували із серйозними травмами обличчя, через які він потребував хірургічного втручання.

Кілька днів тому він виписався із лікувального закладу, а 11 липня Лашкарава знайшли мертвим у власній квартирі.

За попередньою версією правоохоронців, журналіста погрозами намагались змусити припинити свою професійну діяльність.

Джерело: Новости-Грузия

Фото: Новости-Грузия