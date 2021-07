США надали армії Афганістану три вертольоти Black Hawk

Сполучені Штати надали армії Афганістану три вертольоти Black Hawk, відповідно до зобов’язань, узятих під час недавнього візиту президента в Сполучені Штати.

Раніше радник з національної безпеки Афганістану Хамдулла Мохеб повідомляв на прес-конференції, що найближчим часом США нададуть афганським ВПС сім вертольота Black Hawk і що цей процес буде продовжуватися.

– Для оснащення афганських національних сил оборони і безпеки три нових UH-60 Blackhawk доставлені героїчним ВПС Афганістану сьогодні з США, – написав прес-секретар афганських сил оборони і безпеки генерал Аджмал Омар Шінварі.

In accordance with the commitments made during the President’s recent visit to the United States, in order to equip Afghan national defense and security forces, three new UH -60 Blackhawks delivered to the Heroic Afghanistan Air Forces today 17 July 2021 from US.@ashrafghani pic.twitter.com/EmbetojhCQ

— Gen. Ajmal Omar Shinwari | جنرال اجمل عمر شينواري (@ANDSF_Spokesman) July 17, 2021

Мохеб також заявив, що з прибуттям бойових вертольотів ситуація на фронтах покращиться, і поточні проблеми будуть краще вирішуватися за допомогою авіаційної техніки.

Минулого місяця міністерство оборони Афганістану оголосив, що Сполучені Штати нададуть афганським військово-повітряним силам 45 бойових вертольотів і сім винищувачів А29.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ