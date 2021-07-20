Грузія увійшла в червону зону: прем’єр закликав до масової вакцинації

Грузія повернулася з помаранчевої до червоної зони з виявлення випадків зараження коронавірусом на кожні 100 тис. осіб.

Епідеміологічна ситуація в країні тривожна.

Саме так висловився щодо розповсюдження в країні вірусу директор Національного центру з контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе.

– Потрібно буде вживати певні заходи. Сьогодні на засіданні Координаційної ради із боротьби з коронавірусною інфекцією ми обговорили питання можливості прийняття деяких обмежень. Поки ми рекомендуємо обов’язкове носіння масок на відкритому просторі в людних місцях, – сказав Гамкрелідзе сьогодні на брифінгу.

Прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не винесе повернення до обмежувальних заходів. Він закликав населення масово вакцинуватися.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу в Грузії було виявлено 2 616 нових випадків зараження коронавірусом, померли 26 осіб.

Повідомляється також, що в столичній клініці померло немовля, інфіковане індійським штамом коронавірусу Дельта. Малюка перевезли 1 липня з Абхазії в украй важкому стані, і врятувати його не вдалося.

Індійським штам коронавірусу (Дельта) спровокував значне погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року. У країні фіксувалися спалах захворюваності, важкий перебіг хвороби у пацієнтів і збільшення кількості летальних випадків

Ця мутація активно поширилися в інших країнах, локальні зростання захворюваності спостерігаються у Росії, низці європейських країн.