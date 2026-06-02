Росія завдала комбінованого удару по одному з ключових об’єктів Нафтогазу на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Яка нова тактика ударів РФ по Нафтогазу

В Нафтогазі пояснили, що ворог почав застосовувати комбіновану тактику для атак на українську інфраструктуру.

Так, під час атаки 2 червня росіяни спершу вдарили безпілотниками, а приблизно за годину – завдали повторного удару ракетами.

– Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС, – розповів голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Він зазначив, що змінені протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак допомогли мінімізувати загрозу для працівників, тож в ніч проти 2 червня обійшлося без постраждалих.

Корецький пообіцяв, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у Харкові вночі прогриміла серія вибухів, коли російські війська атакували місто. Відомо про 10 постраждалих, пошкодження зафіксували у чотирьох районах міста.

Внаслідок нічної масованої атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів України.

