Попри те, що календарне літо вже розпочалося, погодні умови на Одещині залишаються доволі нестабільними. Температурні показники ще не досягли літніх значень у повній мірі, а відчутна прохолода зберігається через вплив атмосферних процесів.

Коли прогріється вода в Чорному морі та чого очікувати від погоди, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Одесі та на Одещині: короткочасні дощі та вітер

Синоптики зазначають, що найближчими днями регіон перебуватиме під впливом поля зниженого атмосферного тиску, що формуватиме нестійкий характер погоди.

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, у найближчий період очікується переважно хмарна погода з проясненнями та періодичними короткочасними дощами.

Також прогнозується південно-східний вітер, який місцями посилюватиметься до 9–14 м/с.

Температура повітря в Одесі: прогноз з 2 по 6 червня

Синоптики прогнозують поступові коливання температури:

3 червня вночі очікують +12…+17°, вдень +18…+23°, місцями короткочасний дощ

4 червня синоптики прогнозують вночі близько +13°, вдень до +21°, невеликі опади

5 червня вночі близько +15°, вдень до +23°, без істотних опадів, хмарно з проясненнями

6 червня вночі близько +17°, вдень до +23°, місцями короткочасні дощі

Таким чином, у регіоні нестійка погода збережеться.

Якою буде температура моря в Одесі

Синоптики розповіли, наскільки прогрілось чорне море в Одесі. Станом на зараз температура морської води в районі Одеси становить приблизно +15…+16°C. Вже завтра, 3 червня, очікується незначне зниження до +14…+15°C.

Вода в морі наразі залишається прохолодною і ще не придатна для комфортного купання для більшості туристів.

Коли прогріється море в Одесі

Щонайменше до кінця тижня, температура Чорного моря у берегів Одеси залишатиметься в межах +12…+16°C. Причиною повільного прогрівання є нестача сонця та часті опади. Через хмарність і короткочасні дощі сонячне випромінювання недостатньо прогріває поверхню води.

Очікується, що помітне підвищення температури води відбудеться лише після встановлення більш стабільної теплої та сонячної погоди.

Коли можна буде купатися в Одесі

Комфортна температура для купання зазвичай починається після стабільного прогрівання води вище +18°C. Наразі ж Чорне море біля узбережжя Одеси залишається дещо прохолодним.

Найближчим часом вода поступово теплішатиме, однак для початку повноцінного пляжного сезону потрібен період стабільного сонячного тепла без тривалих опадів і сильного вітру.

Коли вода в морі в Одесі найтепліша

Найвищі температури морської води в Одесі зазвичай фіксуються у липні та серпні. У цей період середні показники тримаються на рівні приблизно +23…+25 °C, а під час пікової спеки вода може прогріватися до +28…+29 °C.

Найбільш комфортним для відпочинку вважається оксамитовий сезон — кінець серпня та вересень. У цей час море залишається теплим, близько +20…+22 °C, але при цьому спека поступово спадає, створюючи більш приємні умови для відпочинку.

