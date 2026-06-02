Одного із російських генералів, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівської та Сумської областей у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну, засудили до довічного тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, йдеться про генерал-полковника Збройних сил Росії, колишнього командувача Центрального військового округу РФ Олександра Лапіна.

– Саме він очолював російське військове угруповання Центр, керував наступом з території Білорусі та РФ у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і столиці України Києва, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Як довели прокурори у суді, протягом лютого та березня 2022 року російський генерал безпосередньо віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

Саме під командуванням Олександра Лапіна російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей, а також просувалися до Києва лівим берегом Дніпра.

Вирок ухвалено заочно, оскільки військовий переховується у Росії. Як наголосив Кравченко, термін відбуття покарання Лапіна почнеться з моменту його фактичного затримання.

