Єврокомісія представила новий пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил Європейського Союзу у питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансовим тероризмом.

У пакеті також є пропозиція щодо створення нового органу, який боротиметься з відмиванням грошей.

– Мета цього пакету – поліпшити виявлення підозрілих транзакцій і дій і закрити лазівки, які використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему, – йдеться на сайті Єврокомісії.

Пакет пропозицій передбачає заборонити готівкові платежі понад €10 тис., анонімні криптогаманці, домогтися повного відстеження операцій із криптовалютою, створити в ЄС систему, яка дає змогу владі однієї країни оперативно отримувати дані про банківські рахунки та їх власників у інший.

With our proposals on anti-money laundering, we are going to: ✅ improve detection of suspicious financial activities

✅ close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system ➡️ https://t.co/rhSo3IAolD pic.twitter.com/rVlRqkwC3x — European Commission ???????? (@EU_Commission) July 20, 2021

Також у пакеті йдеться про створення наднаціонального “антивідмивного” органу та списків третіх країн для застосування до них різних заходів по боротьбі з цією проблемою.

У релізі Єврокомісії відзначається, що великі платежі готівкою складно відстежити, тож злочинці постійно цим користуються. Саме тому у ЄС пропонують встановити ліміт на суми готівкового розрахунку.

– Цей загальноєвропейський ліміт досить високий, щоб не ставити під сумнів євро як законний платіжний засіб, і визнає життєво важливу роль готівки, – йдеться в прес-релізі.

Нові правки передбачають повне відстеження переведення криптоактивів та дадуть змогу запобігати і виявляти використання криптовалют для відмивання грошей або фінансування тероризму.

Джерело: Єврокомісія