Єврокомісія представила новий пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил Європейського Союзу у питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансовим тероризмом.

У пакеті також є пропозиція щодо створення нового органу, який боротиметься з відмиванням грошей.

Пакет пропозицій передбачає заборонити готівкові платежі понад €10 тис., анонімні криптогаманці, домогтися повного відстеження операцій із криптовалютою, створити в ЄС систему, яка дає змогу владі однієї країни оперативно отримувати дані про банківські рахунки та їх власників у інший.

With our proposals on anti-money laundering, we are going to:

✅ improve detection of suspicious financial activities

✅ close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system

— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 20, 2021