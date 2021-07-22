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Софія Зінов'єва |

У США та Британії глобальний інтернет-збій: не працюють сайти ЗМІ, банків і магазинів

У США та Британії глобальний інтернет-збій: не працюють сайти ЗМІ, банків і магазинів

У Сполучених Штатах та Великій Британії стався глобальний збій інтернет мережі через який припинили роботу магазини, деякі комп’ютерні ігри, стрім-сервіси, сервіси доставки та навіть банки.

Спочатку сервіс Down Detector зафіксував глобальний збій інтернету у США, а потім проблема розповсюдилась і на Велику Британію.

Припинили роботу магазин Amazon, комп’ютерна гра Call of Duty, стрімінговий сервіс HBO Max, а також низка сервісів Apple (Apple Music, Apple TV, Apple Store).

Не працюють також Apex, BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West, Bethesda, Booking, CNN, Epic Games Store, Fox News, Fortnite, Disney+ та безліч інших сайтів.

Поки невідомо, що стало причиною неполадок, але припускають, що збій стався через компанію Akamai.

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Akamai займається інтернет-інфраструктурою і нещодавно заявила що має перебої в обслуговуванні.

У компанії заявили, що продовжують моніторинг і намагаються з’ясувати та вирішити проблему.

Джерело: Independent

Фото: Depositphotos

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