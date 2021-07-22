На саудівську нафтогазову компанію Saudi Aramco здійснили кібератаку, хакери вимагають викуп у розмірі $50 млн у криптовалюті за важливі дані, які опинилися у мережі даркнет.

Злочинцям вдалося вкрасти один терабайт цінної інформації.

21 липня Saudi Aramco підтвердила, що дані, які знаходяться на одному з сервісів даркнету, належать саме їй і ще одній фірмі, із якою вона співпрацювала.

Про витік своїх даних нафтогазовий гігант дізнався зовсім нещодавно.

Хакери, які зламали Saudi Aramco, пообіцяли видалити вкрадену інформацію після того, як отримають зазначений викуп.

За словами представників Saudi Aramco, витік даних відбувся не через проблеми у системі безпеки.

– Ми підтверджуємо, що витік стався не через проблеми в системі безпеки. Вона не вплинула на працездатність компанії. Ми продовжуємо підтримувати надійність нашої системи кібербезпеки, – зазначили в компанії.

Це не перший випадок кібератак на саудівську кампанію. У 2012 році Saudi Aramco довелося знищити близько 30 тис. комп’ютерів через вірус.