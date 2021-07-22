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Юлія Захарченко |

YouTube видалив ролики президента Бразилії через Covid-фейки

Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Відеохостинг YouTube видалив ролики президента Бразилії Жаїра Болсонару через те, що політик поширював фейки щодо коронавірусу.

Зокрема політик намагався популяризувати бездоказові методи лікування від захворювання та заявляв, що носіння масок – неефективне.

Останньою крапкою стало відео з поширенням дезінформації про спалах коронавірусу. Прес-служба YouTube повідомила, що рішення ухвалили після ретельної перевірки та без урахування очолюваної політиком посади.

Глава Бразилії отримав хвилю критики після заяв про непотрібність карантину та пропаганди бездоказових методів лікування.

Своїми діями політик ставив під сумнів необхідність вакцинації та носіння масок. Громадяни почали виходити на протести з вимогою звільнити чинного президента Бразилії.

Минулого року соціальні мережі Twitter та Facebook також видалили ролики Болсонару, в яких стверджувалося, що гідроксихлорохін та/або івермектин – начебто ефективні для лікування або профілактики Covid-19.

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Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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