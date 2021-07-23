У Вашингтоні невідомий відкрив вогонь біля місцевого ресторану Le Diplomate, що розташований на відстані близько 1,5 км від Білого дому.

За словами свідків, озброєний зловмисник здійснив понад 20 пострілів, після чого втік на машині.

G’s Top story: @Acosta: ‘Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. ‘ pic.twitter.com/gXRM1xRGA0, see more https://t.co/YBGzngaPW3 — Geoffrey Vertlieb (@gvertlieb) July 23, 2021

Люди, які їли за столиками на вулиці, кинулися в укриття. За попередніми даними поліції, поранено двох людей.

Згідно зі статистикою злочинності у Вашингтоні, у США збільшується кількість нападів із застосуванням вогнепальної зброї з 2018 року.

#AlMomento se registro tiroteo en #WashingtonDC, presuntamente un hombre disparó más de 20 ocasiones en la calle 14 NW cerca del restaurante “Le Diplomate” en una zona comercial. Servicios médicos en el lugar.

????️ @KolbieReports pic.twitter.com/LDSfscl0sj — Cta. de Extrabajadores de Monitor (@ExMonitores) July 23, 2021

У 2021 році вже зареєстрували 471 напад із застосуванням вогнепальної зброї, а у 2020 році – 434 напади. Щорічно у США від вогнепальних поранень помирає близько 35 тис. людей – це близько 100 осіб в день.

???? WASHINGTON, DC |

El tiroteo ocurrió cerca del restaurante Le Diplomat. https://t.co/NEwmvzQOwU — Noticias DMV (@noticiasdmv) July 23, 2021

Президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів для боротьби зі злочинами такого роду, запровадивши більш жорсткі правила щодо деяких видів вогнепальної зброї та посилену перевірку біографічних даних.

Джерело: BBC