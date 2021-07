У Вашингтоні невідомий відкрив вогонь біля місцевого ресторану Le Diplomate, що розташований на відстані близько 1,5 км від Білого дому.

За словами свідків, озброєний зловмисник здійснив понад 20 пострілів, після чого втік на машині.

G’s Top story: @Acosta: ‘Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. ‘ pic.twitter.com/gXRM1xRGA0, see more https://t.co/YBGzngaPW3

— Geoffrey Vertlieb (@gvertlieb) July 23, 2021