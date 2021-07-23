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Юлія Захарченко |

У США сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь біля ресторану

Пистолет

У Вашингтоні невідомий відкрив вогонь біля місцевого ресторану Le Diplomate, що розташований на відстані близько 1,5 км від Білого дому.

За словами свідків, озброєний зловмисник здійснив понад 20 пострілів, після чого втік на машині.

Люди, які їли за столиками на вулиці, кинулися в укриття. За попередніми даними поліції, поранено двох людей.

Згідно зі статистикою злочинності у Вашингтоні, у США збільшується кількість нападів із застосуванням вогнепальної зброї з 2018 року.

У 2021 році вже зареєстрували 471 напад із застосуванням вогнепальної зброї, а у 2020 році – 434 напади. Щорічно у США від вогнепальних поранень помирає близько 35 тис. людей – це близько 100 осіб в день.

Президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів для боротьби зі злочинами такого роду, запровадивши більш жорсткі правила щодо деяких видів вогнепальної зброї та посилену перевірку біографічних даних.

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Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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