Пожежі в Алжирі: загинуло 42 людей, серед них – 25 солдатів

В Алжирі щонайменше 25 солдатів загинули, рятуючи жителів від лісових пожеж. За словами президента країни, кількість жертв серед цивільного населення зросла до 17 осіб.

Абдельмаджид Теббун написав у Twitter, що загиблі солдати врятували сотні людей від пожеж у двох регіонах Алжиру, де проживають берберські населення Північної Африки.

Під час ліквідації полум’я згоріли ще 11 солдатів, четверо з них перебувають у важкому стані, повідомили у Міноборони.

У гірському регіоні Кабілі, розташованому на схід від столиці Алжиру, через підвищення температури у місцевості залишилося мало води. Деякі місцеві жителі намагалися врятуватися втечею, інші – ліквідувати вогонь самостійно.

Влада Алжиру підозрюють, що це може бути підпал. За словами президента країни, 30 пожеж одночасно в одному регіоні не можуть бути випадковістю.

9 серпня спалахнули лісові пожежі в Алжирі, які забрали життя щонайменше 42 людей. Влада направила військових, щоб допомогти місцевим жителям евакуюватися.

Кліматологи говорять, що зміна клімату внаслідок спалювання вугілля, нафти та природного газу – одна з причин посухи, лісових пожеж, повеней та штормів.