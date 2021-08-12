У Греції за тиждень затримали 118 осіб за підозрою в умисних підпалах, 18 із них – арештували.

Про арешт трьох осіб клопотала пожежна частина, сімох ув’язнили після попереднього розслідування дирекції, що спеціалізується на питаннях підпалів, одного – після ордеру, виданого слідчим, і ще сімох – за попереднім розслідуванням служб ELAS.

Вік арештованих – від 15 до 78 років.

Один із арештованих спалював на Лесбосі овечу вовну, інші – добували мідь із кабелів у парку міста Серрі.

У Гізі іноземець намагався підпалити дерево та суху траву за допомогою паперових рушників та зім’ятих пачок сигарет.

У Кріонері пожежник-волонтер сам розпалював пожежі, щоб їх загасити. Таким чином він влаштував чотири займання.

Крім того, заарештували шістьох осіб, які грабували будинки, що постраждали від пожеж.

Тим часом сто українських рятувальників продовжують допомагати з гасінням пожеж у Греції.

Їм вдалося локалізувати низову пожежу, протяжністю близько 4,5 тис. м, верхову пожежу, площею 900 кв. м, та ліквідувати окремі осередки, площею 1,2 га, поблизу міста Каматріадес.

Пожежні врятували окремо розташований житловий будинок, дві господарські будівлі, 13 вуликів, 23 га оливкового та інжирного саду.

Спалювали вовну та добували мідь: у Греції через підпали арештували 18 осіб / 7 фотографий

Пожежі в Греції спалахнули на початку серпня. Влада країни для боротьби з вогнем залучила півтисячі пожежників, десятки гелікоптерів та літаків.

У критичних районах рятувальники організовували евакуацію місцевих жителів.

6 серпня до Греції на допомогу в гасінні пожеж вилетіли 100 українських рятувальників.

Орієнтовно співробітники ДСНС із 10 областей України пробудуть там 10-14 днів.

Однією з основних причин пожеж у Греції вважають сильну спеку: 2 серпня в декількох регіонах було зафіксовано температуру +46.

Джерело: Skai, ДСНС

Фото: ДСНС