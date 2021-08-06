Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Мають досвід Чорнобиля: українські пожежники допоможуть ліквідувати лісові пожежі у Греції

Мають досвід Чорнобиля: українські пожежники допоможуть ліквідувати лісові пожежі у Греції

З військового аеродрому у Києві для допомоги Греції вилетіло 100 українських пожежників. З початку серпня у країні тривають лісові пожежі.

Для допомоги грецьким колегам було залучено пожежників ДСНС з 10 областей України. Єдина жінка у рятувальній групі – лікар медцентру ДСНС України Євгенія Менжуліна.

Серед пожежників також багато тих, хто мав досвід гасіння лісових пожеж у Чорнобилі, які охопили радіаційну зону навесні 2020 року. Відомо, що у Греції вони пробудуть 10-14 днів.

Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники
Мають досвід Чорнобиля: українські пожежники допоможуть ліквідувати лісові пожежі у Греції / 7 фотографий

Пожежі у Греції

Головною причиною пожеж у Греції стала сильна спека: 2 серпня у декількох регіонах було зафіксовано температуру +46.

Наразі середня температура у районах, де тривають пожежі, триматися на позначці +40.

Влада Греції для боротьби з вогнем залучила півтисячі пожежників, десятки гелікоптерів та літаків.

У критичних районах рятувальники організовують евакуацію місцевих жителів.

Аномальна спека на сході Середземномор’я також спричинила пожежі в Туреччині, Албанії та Італії.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка