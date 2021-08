Пожежі в Греції 2021: на допомогу вилетіли українські пожежники

З військового аеродрому у Києві для допомоги Греції вилетіло 100 українських пожежників. З початку серпня у країні тривають лісові пожежі.

Для допомоги грецьким колегам було залучено пожежників ДСНС з 10 областей України. Єдина жінка у рятувальній групі – лікар медцентру ДСНС України Євгенія Менжуліна.

Серед пожежників також багато тих, хто мав досвід гасіння лісових пожеж у Чорнобилі, які охопили радіаційну зону навесні 2020 року. Відомо, що у Греції вони пробудуть 10-14 днів.

Мають досвід Чорнобиля: українські пожежники допоможуть ліквідувати лісові пожежі у Греції / 7 фотографий

Головною причиною пожеж у Греції стала сильна спека: 2 серпня у декількох регіонах було зафіксовано температуру +46.

Наразі середня температура у районах, де тривають пожежі, триматися на позначці +40.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021