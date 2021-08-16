Прем’єр Джонсон закликав не визнавати владу Талібану в Афганістані

Налагодження дипломатичних стосунків між терористичною організацією Талібан, яка захопила владу в Афганістані та партнерами Великої Британії є неприйнятним для офіційного Лондона.

Про це заявив очільник британського уряду Борис Джонсон в ефірі одного з місцевих телеканалів.

– Ми не хочемо, щоб хто-небудь встановлював офіційні стосунки з талібами, – заявив він.

За словами Джонсона, протидіяти Талібану потрібно як на рівні ООН, так і за лінією НАТО.

Прем’єр-міністр Великої Британії визнав, що бойовики захопили владу в Афганістані, проте висловив думку, що політичне майбутнє цієї країни до цих пір не визначено.

Політик наголосив, що ніхто у світі не хоче, аби ситуація в Афганістані відкотилася до стану, в якому країна перебувала до 2001 року, коли вона була живильним середовищем для світового тероризму.