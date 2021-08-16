У Канаді відбудуться позачергові парламентські вибори

Стало відомо, коли відбудуться федеральні вибори в Канаді. Наступний склад парламенту громадяни обиратимуть 20 вересня.

На проведенні дострокових виборів наполіг прем’єр-міністр Канади, Джастін Трюдо.

– Чому ви не вважаєте, що у канадців повинен бути вибір, чому ви не вважаєте, що це поворотний момент? Я зосереджений на нашому реальному плані. Я зосереджений на шляху вперед, – заявив глава Ліберальної партії під час свого виступу.

Наразі Канада переживає четверту хвилю пандемії коронавірусу. Опозиційні партії виступили проти оголошення дострокових виборів у цей час, адже чергові вибори були призначені на жовтень 2023 року.

Конкурент нинішнього прем’єр-міністра, лідер консерваторів Ерін О’тул звинуватив Джастіна Трюдо у “маніпуляціях задля власних політичних інтересів”.

Він запевнив, що канадці не можуть дозволити собі довіряти лібералам відновлення економіки країни після пандемії.

– Ці вибори не стосуються лише наступного тижня чи місяця. Йдеться про наступні чотири роки. Йдеться про те, хто забезпечить відновлення економіки, якого потребує Канада, – заявив О’тул на старті своєї кампанії.

Водночас соціологічні опитування фіксують перемогу Ліберальної партії – рівень громадської підтримки нинішнього прем’єр-міністра сягає 35,6%, тоді як консерваторам довіряють 28,8% канадців.

Джерело: CBC