У липні 2026 року в Україні відбулося багато важливих змін, що стосуються мобілізації. Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію, у Міністерстві оборони анонсували реформу ТЦК, уряд спростив процедуру переоформлення відстрочки, а також підтвердив автоматичне продовження більшості чинних відстрочок.

Факти ICTV зібрали останні новини та розпитали у адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, що зміниться у мобілізації з 1 серпня 2026 року.

Воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів

14 липня Верховна Рада підтримала чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Зараз дивляться

За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, а за продовження загальної мобілізації 311 парламентарів.

Отже, парламент уже вдвадцяте від початку повномасштабної війни продовжив дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів (до 31 жовтня 2026 року). У п’ятницю, 24 липня, ці закони підписав президент Володимир Зеленський.

Федоров: проблему мобілізації неможливо вирішити без змін у війську

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що питання мобілізації неможливо розв’язати лише адміністративними методами. За його словами, для цього потрібні реальні зміни всередині Збройних сил та новий суспільний підхід до проходження служби.

Він навів як приклад окремі підрозділи, де процеси вже добре організовані. Зокрема, Третій штурмовий корпус, де діє чітка система управління, працюють професійні рекрутери, визначені зони відповідальності та налагоджене забезпечення. Аналогічна ситуація, за його словами, спостерігається і в інших підрозділах, де немає труднощів із набором військовослужбовців.

Федоров також звернув увагу, що проблема полягає не лише у самій мобілізації, а й у довірі людей до системи. Він наголосив, що негативно на ставлення суспільства впливають випадки зловживань з боку окремих працівників ТЦК та СП, які не отримують належної правової оцінки.

На його думку, українська армія потребує більш сучасної моделі управління, яка передбачає відповідальність, підтримку командирів і більше можливостей для військових проявляти ініціативу.

Лубінець закликав переглянути правила мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після нападу на військовослужбовців ТЦК у Львові заявив, що цей випадок став наслідком накопичених проблем у сфері мобілізації.

За словами омбудсмена, громадяни тривалий час повідомляють про можливі порушення своїх прав під час мобілізаційних заходів, однак далеко не всі такі випадки отримують належну юридичну оцінку. Це, на його переконання, лише посилює недовіру до державних інституцій.

Лубінець наголосив, що навіть в умовах воєнного стану права людини залишаються чинними, а верховенство права має бути обов’язковим для всіх.

Саме тому він звернувся до Міністерства оборони із пропозицією створити окрему робочу групу, яка комплексно перегляне чинні мобілізаційні процедури та підготує більш прозорі й зрозумілі правила.

Серпень 2026: нові правила мобілізації та реформа ТЦК

У Міністерстві оборони підтвердили, що найближчим часом представлять уряду реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков.

За його словами, відповідні напрацювання вже завершуються, після чого їх винесуть на розгляд Кабінету міністрів.

Раніше у Міноборони пояснювали, що реформа мобілізації стане другим етапом масштабного оновлення системи проходження військової служби.

Перший етап уже стартував. Він передбачає впровадження нових форматів контрактів, визначення чітких строків служби та перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців.

Наступний етап має стосуватися рекрутингу, мобілізації та безпосередньо роботи ТЦК та СП. Деталі майбутньої реформи поки що не оприлюднюються.

Понад 90% відстрочок продовжуються автоматично

Ще одна зміна стосується автоматичного продовження відстрочок. Нині понад 90% таких рішень поновлюються без участі військовозобов’язаного. Якщо документи були оформлені правильно, а інформація у державних реєстрах є актуальною, звертатися до державних органів не потрібно.

Якщо ж у реєстрах відсутні необхідні дані або є помилки, тоді необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг для оновлення інформації.

Автоматичне продовження зараз поширюється на 22 категорії громадян. Водночас через застосунок Резерв+ наразі можна оформити нову відстрочку для 11 категорій військовозобов’язаних.

Мобілізація з 1 серпня: в Україні спростили переоформлення відстрочки

Про зміни до закону про мобілізацію з серпня у коментарі для Фактів ICTV розповіла адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова. Вона нагадала, що основними змінами, на які дуже очікували військовозобов’язані, стало те, що відтепер подання документів на переоформлення відстрочки не припиняє дію попередньої відстрочки.

Це значно додає спокою особам, які подають відповідну заяву, адже більше немає проміжку, протягом якого попередня відстрочка вже не діє, а нова заява ще не розглянута.

Ба більше, якщо за результатами розгляду документів буде відмовлено у зміні підстав для відстрочки, строк дії вже наявної відстрочки не змінюється, і особа не може бути мобілізована до її завершення.

Крім того, поступово розширюється перелік підстав, за якими відстрочку можна оформити автоматично через застосунок Резерв+. Це стосується аспірантів, науковців та осіб зі статусом особи з інвалідністю.

– Завдяки цьому дедалі більше військовозобов’язаних зможуть оформлювати відстрочку дистанційно, без особистого звернення до державних установ. Як наслідок, це сприятиме зменшенню навантаження на ЦНАПи та комісії, які розглядають такі документ, – розповіла Олена Воронкова.

Зміни до закону про мобілізацію з серпня 2026 року: відстрочки на 12 місяців та працевлаштування

Адвокатка нагадала, що для роботодавців запровадили зміни, відповідно до яких під час прийняття працівника на роботу вони зобов’язані перевірити його витяг із військово-облікового документа, сформований не пізніше ніж за 72 години до працевлаштування.

Трохи раніше серед позитивних змін також з’явилася нова підстава для надання відстрочки строком на 12 місяців. Вона стосується осіб, які уклали контракт і проходили військову службу у віці від 18 до 24 років під час дії воєнного стану.

– Разом із тим, усі ці нововведення є лише точковим усуненням прогалин у законодавстві й аж ніяк не свідчать про проведення масштабної реформи чинного порядку мобілізації та оформлення відстрочок, – резюмувала адвокатка.

Мобілізація з 1 серпня 2026 року: порядок добровільного призову

В Україні діє механізм добровільної мобілізації, який дозволяє кандидатам оформитися на службу без обов’язкового звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усі етапи відбору людина проходить безпосередньо через військову частину, до якої хоче долучитися.

Як повідомили у Київському міському ТЦК та СП, доброволець самостійно обирає вакансію, проходить співбесіду та отримує рішення від командування військової частини. Якщо кандидатуру погоджують, військовослужбовець подає заяву про бажання проходити службу саме в цьому підрозділі.

Після цього командир військової частини самостійно оформлює направлення на проходження військово-лікарської комісії. Від моменту видачі такого документа доброволець отримує додатковий захист, а саме протягом щонайменше п’яти днів його не можуть примусово мобілізувати за загальною процедурою.

Наступним етапом є проходження ВЛК. Якщо медична комісія визнає кандидата придатним до служби, він прибуває до військової частини для оформлення. За необхідності новобранець проходить базову загальновійськову підготовку, після чого приступає до виконання службових обов’язків.

У Київському ТЦК наголошують, що цей порядок наразі поширюється лише на громадян, які добровільно вступають до війська під час мобілізації. Для тих, хто планує укладати контракт на військову службу, продовжує діяти чинна процедура оформлення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.