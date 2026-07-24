Російські війська завдали ракетного удару по території приватного комплексу в Київській області, коли там проводився масовий захід. Цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Удар РФ у Київській області: що відомо про об’єкт

За словами речника Генштабу, під час організації та проведення подібних заходів варто дотримуватися максимальних заходів безпеки.

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– Загинули люди. ЗСУ висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Уражений ворогом цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. Але це наш спільний біль, – стверджує він.

Як зазначив Лиховій, варто враховувати всі ризики та використовувати укриття під час організації або проведення подібних заходів, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Він стверджує, що такі вимоги “написані кров’ю”, адже під час повномасштабної війни вони стосуються не лише Сил оборони України, а й цивільних.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, ППО вдалося перехопити одну російську ракету, а ще дві завдали ударів у Київській області. Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

Окремо Ігнат звернув увагу на те, що в Збройних силах України вже давно заборонено проведення великих зібрань, оскільки йдеться про питання безпеки.

Доповнюється…

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