Ситуація в Афганістані: США з союзниками домовилися про саміт G7

Наступного тижня відбудеться віртуальна зустріч лідерів G7 у зв’язку з ситуацій в Афганістані. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив це питання в режимі відеоконференції з главами МЗС країн Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та верховним представником Євросоюзу.

Сторони наголосили на необхідності забезпечення безпечної евакуації всіх, хто бажає залишими Афганістан, і також ухваленні такого політичного рішення, яке забезпечить захист прав афганського народу, йдеться у повідомленні Білого дому.

Вони також погодилися з тим, що відносини міжнародного співтовариства з талібами залежатимуть від їх дій, а не слів.

Проведення саміту з проблем Афганістану Блінкен обговорював і з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зокрема сьогодні, 20 серпня, відбудеться також онлайн-зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. Вони обговорять подальші зусилля щодо забезпечення безпечної та впорядкованої евакуації.

Точна дата проведення віртуального саміту G7 поки невідома. Ініціював цю зустріч прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і вже підтримав президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон.

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Напередодні, в річницю незалежності Афганістану від Британської імперії, Талібан проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан. Саме цю назву вони використовували під час свого правління у 1996-2001 роках.

У деяких містах 19 серпня відбулися протести. Місцеві ЗМІ повідомляли про загиблих і поранених.

Джерело: The White house