Анґела Меркель визнала неправильну оцінку розвитку подій в Афганістані

Канцлер ФРН Анґела Меркель визнала, що міжнародна спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення іноземців звідти.

Меркель визнала, що світ недооцінив, наскільки швидко в Афганістані припинили чинити опір радикальному ісламістському рухові Талібан.

– Спільнота абсолютно очевидно недооцінила швидкість розвитку подій в Афганістані після виведення контингентів міжнародних збройних сил, – заявила Меркель, виступаючи в Бундестазі.

Канцлер ФРН заявила, що її шокувала ситуація в Афганістані і назвала розвиток останніх днів жахливим і гірким.

– Для людей в Афганістані це величезна трагедія, особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство, – зауважила вона і пообіцяла продовжити евакуаційну місію з Афганістану якомога довше.

Проте жодної інформації щодо терміну евакуації і рейсів Бундесверу вона не надала.

За попереньою інформацією влади Німеччини, авіаперевезення Бундесверу повинно було завершитися вже 27 серпня.

Меркель підкреслила, що зупинка авіаперевезення не повинна означати припинення зусиль щодо допомоги афганським місцевим працівникам.

За словами Меркель, на сьогоднішній день Бундесвер вивіз з Афганістану понад 4 600 людей з 45 країн.

Майже половина евакуйованих – жінки. Меркель підкреслила, що евакуація проводиться у тісній координації з союзниками.

Також вона додала про необхідність перемовин з талібами задля захисту прогресу, якого, за її словвами, в Афганістані було досягнуто за останні 20 років.

– Наша мета повинна полягати в тому, щоб максимально зберегти те, чого ми досягли в плані змін в Афганістані за останні 20 років. Це те, про що міжнародне співтовариство має поговорити з талібами, – підкреслила Меркель.

Джерело: DW